شيرين تبكي على الهواء: مازلت أحب حسام حبيب (فيديو)

المصدر: البيان

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أكدت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب أنها مازالت تحب طليقها حسام حبيب، وذلك على الرغم من تصريحاتها الصادمة ضده مؤخراً.

ووجهت شيرين رسالة إلى طليقها الفنان حسام حبيب، «إنت إنسان كويس، ومعدنك نضيف، وياريت تشتغل على نفسك، والراجل لازم يفضل راجل، عندك حاجات حلوة كتيرة حرام تدفن».

وأشارت ، خلال اتصال هاتفي مسجل ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، إلى أنها أصيبت باكتئاب بسبب فيروس كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، معقبة: «أنا بستغرب على الناس اللي لما الدنيا فتحت راحت على الساحل».

وأضافت شيرين عبدالوهاب، مخاطبة جمهورها، «ربنا يجعلكم سند ليا، والحضن اللي يحتويني، وحضن الأمان»، متابعة: «ربنا يخليلي رئيس جمهورية بلدي لأني عارفة أني بنته».

وبكت شيرين على الهواء: «أنا لسه بحب حسام حبيب.. وقبل ما ابدأ الموضوع قلت إننا مش مناسبين وهو أصغر مني».

وكانت شيرين كشفت عن خلاف حدث بينها وبين زوجها السابق الفنان حسام حبيب أدى إلى عدم إنجابها منه.

وقالت شيرين خلال الجزء الثاني من حوارها مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، إنها حاولت أن تكون أسرة مع حسام حبيب، وأن تنجب منه طفلا.

وأضافت أن حسام لم يساعدها على ذلك، ولم يتعامل مع الموضوع بجدية، وأنه السبب وراء فشل تحقيق أمنيتها بأن تنجب طفلا منه.

وتابعت "كان نفسي أعمل مشروع أُسري وهو فشله". وأوضحت "روحت أشيل بويضات، وده بيحتاج إجراءات كثيرة، وكانت صعبة علي جدًا.. كان لازم أشيل بويضاتي لوحدهم، بس حسام أصر يشيل البويضات بالأجنة بتوعه، وأنا خلاص مش عايزة أخلف منه". و

ذكرت أن "كل تعب الأسابيع والشهور راح، عشان حد مستهتر، حد مش عارف يعني إيه دنيا، ويعني إيه ست هتموت عنده وهتدفن في نفس المكان اللي هيموت فيه".

وتزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في أبريل عام 2018، ولم يثمر زواجهما عن أطفال. والأسبوع الماضي، أعلنت شيرين خبر طلاقها من المطرب المصري، حسام حبيب، الأسبوع الماضي، بإصدارها بيانا أكدت فيه أن أسباب الانفصال تخصها وحدها، وأنها تكن كل الاحترام له. وأحيت الفنانة المصرية حفلا غنائيا في أبوظبي الجمعة، وصدمت جمهورها في الحفل بعدما أطلت عليهم وقد حلقت شعرها، وطلبت منهم أن يتقبلوها بهذا الشكل، ليصفق لها الجمهور.

وكانت شيرين قالت خلال الجزء الثاني من حوارها مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية «عشت أربع سنين بنام على الكنبة، لكن بوهم نفسي إنهم كانوا حلوين، من فضلكم اضحكوا عليا وقولوا إنهم سنين حلوين وسيبولي ذكرى حلوة يعني»، مؤكدة أن الله سترها معها لأنه يريد ذلك.