سبب وفاة الفنان المصري محمد عبد الحليم

المصدر: البيان

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توفي الفنان المصري محمد عبد الحليم عن عمر ناهز الـ 78 عاماً.

وكشف تامر نجل الفنان الراحل أن والده توفي بمنزله في منطقة الملك الصالح، ولم يكن يعاني من شيء سوى صعوبة فى التنفس مع تلقيه منذ سنوات علاج لمرض الضغط، لكن حالته الصحية كانت جيدة طوال الفترة الماضية حتى شعر بضيق فى التنفس خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.



وقال تامر محمد عبد الحليم، إن صلاة الجنازة على والده لم يتم تحديدها حتى الآن، ولكن ستكون الأحد بأحد مساجد منطقة الملك الصالح، وفقا لما نقله موقع اليوم السابع.

وأضاف نجل الفنان الراحل أن وفاة والده المفاجئة جعلته متعجبا من السبب دون إصابته بأعراض مرضية معينة، ولم يعرف عما إذا كان أصيب بفيروس كورونا من عدمه، خاصة وأن إصابته بضيق التنفس كان منذ يومين فقط.

وكان آخر ظهور للفنان محمد عبد الحليم، العام الماضى بعدما أثارت صورته على مواقع التواصل الاجتماعى، حالة من الجدل بعد نشر فتاة بوست حول حالته المادية وطلبه للعمل، قائلا: "إنه يجلس فى المقهى الذى ظهر به منذ فترة كبيرة، كما أن هناك الكثير من فنانى مصر يجلسون معه فى مكان إلتقاط الصورة الشهيرة، منهم الفنان الكبير أحمد بدير، والفنان الراحل هادى الجيار، كان يجلس عليها أيضا، وغيرهما.