وفاة الفنان المصري محمد عبدالحليم

المصدر: البيان

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توفي الفنان المصري محمد عبد الحليم أمس السبت عن عمر ناهز الـ 78 عاماً.

وأعلن الفنان المصري منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان محمد عبد الحليم، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

وكتب مكرم: «الدوام لله.. وفاة الفنان محمد عبد الحليم».

يذكر أن محمد عبد الحليم، ممثل مصري تميز في أداء اﻷدوار الثانوية باﻷعمال الفنية المختلفة، وشارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات والافلام السينمائية، بدأ حياته الفنية فى أواخر السبعينيات عندما أختاره المخرج عبدالرحمن الخميسى ليشارك بفيلمه "زهرة البنفسج" فى عام 1977. من أهمن أهم أعماله "دموع فى عيون وقحة" ، "شيخ العرب همام".