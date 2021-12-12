شيرين تحيي حفل «مهرجان أم الإمارات» بإطلالة جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب «حليقة الشعر»، في أول ظهور لها بعد إعلان طلاقها، على مسرح «مهرجان أم الإمارات» في أبوظبي، أخيراً، وشكلت مفاجأة كبيرة للجمهور الحاضر في الحفل، ولجمهور الوطن العربي عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتؤكد خلال حديثها على المسرح قائلة: «مبسوطة أني معاكم، ويا رب تقبلوني بشكلي ده» وأضافت: «أنا كده فقت»، وسط صيحات الجمهور المتفاجئ بجرأتها، والفرح بظهورها من جديد عبر «مهرجان أم الإمارات»، من خلال شركة الياسري للإنتاج الفني، متمثلة بالمخرج والمنتج صلاح الياسري، الذي أكد حماس شيرين في الكواليس، للظهور أمام الجمهور بهذا اللوك الجديد، وقال: «الفنانة شيرين فنانة كبيرة، وتحترم جمهورها، وكانت متحمسة للظهور بهذا اللوك (حليقة الشعر)، قبل الحفل، ولسماع ومشاهدة ردة فعل الجمهور، والتي أبدت احترامها ومحبتها له، حيث أعربت أنها مشتاقة للغناء على مسرح مهرجان أم الإمارات».

تنظيم رائع

وشكرت شيرين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، و"الياسري للإنتاج الفنى"، على التنظيم وحسن الاستقبال والضيافة.

وأكد صلاح الياسري، بدوره، أنه بدأ الاتفاق مع شيرين من أجل ظهورها معه، من خلال حفلة كبيرة في «إكسبو 2020 دبي»، وقال: «نحن الياسري للإنتاج الفني، المسؤولون عن حجوزات الفنانين العرب، والفرق الموسيقية في إكسبو 2020، ونظمنا جميع الحفلات العربية على مسرح اليوبيل، ولدينا العديد من المفاجآت، من أسماء عربية كبيرة، ستكون معنا في حفلات إكسبو 2020». وأكد أنه يقوم بتنظيم حفلات مهرجان أم الإمارات «للعام الثالث على التوالي، شاكراً ثقة دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وإدارة معرض إكسبو 2020 دبي».

استقطاب الفنانين

وكان المنتج صلاح الياسري، قد نظم تعاقدات الفنانين في معرض إكسبو 2020، من خلال «الياسري للإنتاج الفني»، ونجح في استقطاب الفنانين عبد الله الرويشد، محمد حماقي، ديانا حداد، حاتم العراقي، وأصيل أبوبكر، وأسماء لمنور..وغيرهم الكثير.

وبين صلاح الياسري، أنه يستعد حالياً لتنظيم حفل غنائي في الكثير من المفاجآت، مع الفنان المصري محمد رمضان، في «إكسبو 2020 دبي»، يوم 18 ديسمبر 2021، إلى جانب تجهيزه وتعاقده مع الفنانين وليد الشامي، يوم 14 ديسمبر الجاري، وتامر حسني يوم 23 ديسمبر. ومن جهة «حفلات أم الإمارات»، سيكون موعد الجمهور مع الفنانين محمود التركي وخالد فؤاد يوم 18 ديسمبر 2021.