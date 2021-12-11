شيرين تكشف أمراً صادماً حرمها الإنجاب من حسام حبيب

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن خلاف حدث بينها وبين زوجها السابق الفنان حسام حبيب أدى إلى عدم إنجابها منه.

وقالت شيرين خلال الجزء الثاني من حوارها مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، إنها حاولت أن تكون أسرة مع حسام حبيب، وأن تنجب منه طفلا.

وأضافت أن حسام لم يساعدها على ذلك، ولم يتعامل مع الموضوع بجدية، وأنه السبب وراء فشل تحقيق أمنيتها بأن تنجب طفلا منه.

وتابعت "كان نفسي أعمل مشروع أُسري وهو فشله".

وأوضحت "روحت أشيل بويضات، وده بيحتاج إجراءات كثيرة، وكانت صعبة علي جدًا.. كان لازم أشيل بويضاتي لوحدهم، بس حسام أصر يشيل البويضات بالأجنة بتوعه، وأنا خلاص مش عايزة أخلف منه".

وذكرت أن "كل تعب الأسابيع والشهور راح، عشان حد مستهتر، حد مش عارف يعني إيه دنيا، ويعني إيه ست هتموت عنده وهتدفن في نفس المكان اللي هيموت فيه".

وتزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في أبريل عام 2018، ولم يثمر زواجهما عن أطفال.

والأسبوع الماضي، أعلنت شيرين خبر طلاقها من المطرب المصري، حسام حبيب، الأسبوع الماضي، بإصدارها بيانا أكدت فيه أن أسباب الانفصال تخصها وحدها، وأنها تكن كل الاحترام له.

وأمس الجمعة، أحيت الفنانة المصرية حفلا غنائيا في إمارة أبو ظبي، ‏ضمن مهرجان "أم الإمارات"، وصدمت جمهورها في الحفل بعدما أطلت عليهم وقد حلقت شعرها، وطلبت منهم أن يتقبلوها بهذا الشكل، ليصفق