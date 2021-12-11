شاهد.. العراقيون يمطرون محمد رمضان بالساعات الثمينة
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري، محمد رمضان، يظهر إلقاء الجمهور العراقي ساعات غالية الثمن على رمضان أثناء حفله الغنائي الأول في العاصمة العراقية بغداد، والذي أحياه الجمعة .
وكشف المقطع المتداول رمضان وهو يتفاجأ بساعات ثمينة يلقيها عليه الجمهور من بينها ساعة من نوع "اوديمار"، وعلق الفنان المصري قائلا:"الراجل اللى حدف الساعة الأوديمار يرفع إيديه".
وتابع رمضان:"إيه دا ساعة تاني.. دا ايه الحفلة اللى بتمطر ساعات دي.. كتير يا شباب.. يا نهار أبيض.. لالالا .. كفاية “.
كما علق محمد رمضان على غمره بالساعات الثمينة قائلا: "عندما كنت صغيرا كان يتم حدفي بالحجارة، أما الآن فيتم حدفي بساعات أوديمار".
شاهد.. العراقيون يمطرون #محمد_رمضان بالساعات الثمينةhttps://t.co/Bs98ctGPum#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/xbfno2qF63— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 11, 2021