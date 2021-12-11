شاهد.. العراقيون يمطرون محمد رمضان بالساعات الثمينة

المصدر: البيان

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري، محمد رمضان، يظهر إلقاء الجمهور العراقي ساعات غالية الثمن على رمضان أثناء حفله ‏الغنائي الأول في العاصمة العراقية بغداد، والذي أحياه الجمعة .

وكشف المقطع المتداول رمضان وهو يتفاجأ بساعات ثمينة يلقيها عليه الجمهور من بينها ساعة من نوع "اوديمار"، وعلق الفنان المصري قائلا:"الراجل اللى حدف الساعة الأوديمار يرفع إيديه".

وتابع رمضان:"إيه دا ساعة تاني.. دا ايه الحفلة اللى بتمطر ساعات دي.. كتير يا شباب.. يا نهار أبيض.. لالالا .. كفاية “.

كما علق محمد رمضان على غمره بالساعات الثمينة قائلا: "عندما كنت صغيرا كان يتم حدفي بالحجارة، أما الآن فيتم حدفي بساعات أوديمار".