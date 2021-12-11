شيرين عبدالوهاب تكشف مفاجآت صادمة عن حياتها الخاصة

المصدر: البيان

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أذاعت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، الجزء الثاني من حوارها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، الذي قالت خلاله عدة تصريحات هامة فجرت بها مفاجأة لجمهورها.

وقالت شيرين عبد الوهاب إنها نها حاولت الانتحار خلال فترة زواجها مع حسام حبيب، وعلقت لـ نضال قائلة: «ومين قالك إني ما حاولتش، بس والله العظيم ربنا لسه مش عايزني دلوقتي».

وأضافت شيرين عبد الوهاب أن قلبها مرسخ مع بناتها وتربيتهن، مشيرة إلى أنها سوف تركز على الأعمال الفنية، قائلة: «هعمل 3 أفلام في السنة وعندي مشروع فانتازيا لرمضان لكن هذه الأعمال ليست مرتبطة بتواريخ محددة.

وأشارت شيرين إلى أنها سوف تواصل نشاطها الفني من خلال خطة تجهز لها قريبًا على مستوى الغناء والتمثيل، ولن تحرم الجمهور منها، وعلقت، قائلة: «أنا بلوم على شيريهان إنها حرمت الناس منها وأنا مش هعمل ده».

وأكدت أنها أصبحت مفلسة الآن بعد أزمة انفصالها عن زوجها السابق الفنان حسام حبيب، مضيفة أنها تتمنى أن تقدم للشعب اللبناني أكثر من مجرد حفلات غنائية بل يمتد الأمر لمساعدة المحتاجين والفتيات اللاتي على وشك الزواج والأطفال الصغار بلا مأوى ولكنها لا تستطيع القيام بهذا الآن نظرا لإفلاسها".

وأضافت شيرين عبد الوهاب مازحة " لو معايا والله كنت أعمل أكتر من كدا لكن أنا شحاته دلوقتي محتاجة معونة من الأمم المتحدة.

من ناحية أخرى صرحت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية أن شيرين عبد الوهاب كانت تنفق على والدة حسام حبيب من مالها الخاص أثناء فترة زواجها منه.