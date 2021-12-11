حضور مميز في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

المصدر: دبي - البيان

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شهد افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الأولى في المملكة العربية السعودية، على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في جدة حضوراً كبيراً للعديد من المواهب المشاركة في صناعة الأفلام السينمائية المحلية والعالمية.

بالإضافة إلى نجوم السينما من حول العالم من ممثلين ومخرجين، ووجوه معروفة من أهل الصحافة العربية والعالمية، وأشهر وجوه السوشيل ميديا، الذين تألقوا على السجادة الحمراء للمهرجان قبيل افتتاحه.

ويذكر أن المهرجان الذي ينعقد للمرة الأولى في المملكة، يشكّل نقلة نوعية في تاريخها، حيث عكس الدور الكبير للسعودية في تشجيعها للمواهب والإبداعات السينمائية، وسيستمر لغاية 13 ديسمبر الجاري.

ومن هؤلاء، حضرت كل من مقدمة البرامج أنابيلا هلال، والممثلة نور غندور، والممثلة ليلى عبدالله، والممثلة سينتيا صامويل، والممثلة الفرنسية كاترين دينوڤ، والممثلة الأمريكية هيلاري سوانك، والنجمة ليلى علوي، وغيرهم الذين لفتوا الأنظار بحضورهم اللافت وإطلالاتهم المميزة التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الموضة والأزياء.

وقد شارك الحضور مع متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات وفيديوهات من السجادة الحمراء وحفل الافتتاح، حيث أظهرت ضخامة المهرجان وأهميته الكبيرة في عالم السينما والإبداع.