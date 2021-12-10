شاهد.. ظهرت حليقة الرأس .. شيرين تفاجئ جمهورها بإطلالة صادمة

المصدر: البيان

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فاجأت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، جمهورها في أوّل إطلالة لها بعد انفصالها عن الفنان حسام حبيب، حيث ظهرت في حفلها بأبوظبي وهي حليقة الرأس.

وتداول رواد التواصل فيديو خلال إحيائها حفلا غنائيا في أبوظبي وظهرت فيه بإطلالة جديدة صادمة وقالت لجمهورها: "تقبلوني بشكلي ده.. أنتوا عارفين إن أنا كدة فقت".

يذكر أنه سبق وأصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانا، أعلنت فيه انفصالها رسميا عن زوجها الفنان حسام حبيب، حيث حسمت الجدل المثار حول الأمر.

وأكدت شيرين أن الانفصال حدث "في هدوء تام"، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، "وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار قلب الحقائق"، مؤكدة أنها تكن لطليقها كل الاحترام.