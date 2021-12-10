السبب الحقيقي وراء عدم سفر أحمد العوضي مع ياسمين عبدالعزيز إلى سويسرا

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري أحمد العوضي السبب الحقيقي وراء عدم سفره مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز إلى سويسرا للعلاج.

وقال العوضي: "كنت واخد جرعة واحدة من الفاكسين، ومكنتش خدت الجرعة التانية، فمكنش ينفع أسافر معاها سويسرا وقت مرضها لهذا السبب، ومكنش ينفع أخبط على السفارة وأقولهم إحنا ناس معروفين".

وأضاف: "هي كان معاها فيزا،ولكني لم أتمكن من الحصول على الفيزا لدخول البلد، وكنا في عرض ساعة وقتها، فاضطرينا إنها تسافر الأول، عشان تعمل العملية هناك وتستكمل رحلة علاجها".

وحلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضي، ضيفين ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة CBC، مساء الخميس، في الجزء الثاني من الحلقة التي عُرض الجزء الأول منها مساء الأربعاء.

ويُعد هذا الظهور للنجمة ياسمين عبدالعزيز، الأول لها بعد أزمة مرضها.

ودخلت ياسمين عبدالعزيز المستشفى في 11 يوليو الماضي، من أجل إجراء عملية جراحية، وفي 17 يوليو، كتب الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".

وأعلن العوضي خروج زوجته من العناية المركزة في 21 يوليو الماضي، وفي 10 أغسطس غادرت ياسمين عبد العزيز، مطار القاهرة الدولي بشكل مفاجئ، متوجهة إلى جنيف؛ لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية.

وفي يوم 10 سبتمبر الماضي، وجهت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، رسالة لجمهورها لأول مرة منذ تعرضها لأزمة صحية، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكشفت عن تعافيها.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، وإيمان السيد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.