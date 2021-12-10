«ڤوكس سينما» تعزز الإنتاج السينمائي في المنطقة

المصدر: جدة - البيان

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كشفت «ڤوكس سينما»، الذراع السينمائية التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، عن خطة طموحة لإنتاج 25 فيلماً عربياً خلال السنوات الخمس المقبلة. وجاء الإعلان عن هذه الخطوة، خلال افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الأول في جدة، حيث تُعتبر «ڤوكس سينما» الشريك السينمائي الحصري لهذا المهرجان.

وتتميز شركة «ماجد الفطيم» بدورها الريادي حيث تحتل موقعاً طليعياً في صناعة الترفيه والتسلية المتنامية في جميع أنحاء المملكة والمنطقة بشكلٍ عام. ويتماشى التزامها الجديد، بتعزيز إنتاج الأفلام المحلية، مع هيئة السينما السعودية، التي أطلقت مؤخراً استراتيجيتها التي تهدف إلى تطوير قطاع الإنتاج السينمائي الناشىء والمزدهر في المملكة.

وقال إينياس لحود، الرئيس التنفيذي لدى «ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما» في معرض تعليقه على هذه الخطوة: نحن فخورون بمواصلة القيام بدورنا والاستثمار في المستقبل المزدهر للمملكة. توفر دور السينما وإنتاج المحتوى إمكانات هائلة للنمو الاقتصادي الإقليمي، لا سيما على مستوى الصناعة السينمائية الناشئة في المملكة العربية السعودية، والتي نؤمن أنها ستسهم بشكلٍ كبير في تحقيق رؤية 2030.