سمر شِشة تشارك في مهرجان البحر الأحمر

المصدر: دبي - البيان

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تشارك الفنانة السعودية سمر شِشة بفيلمي الإثارة «كيان» و«مسكون» في عرضهما العالمي الأول من خلال مهرجان البحر الأحمر في دورته التي تستمر إلى 15 ديسمبر، والتي سيضم برنامجها 138 فيلماً طويلاً وقصيراً من 67 بلداً بـ34 لغة.

وتدور أحداث فيلم «كيان» الروائي الطويل، حول زوجين سعوديين يزوران أصدقاء لهما، وتقودهما الظروف لقضاء ليلة مليئة بالقلق والتوتر في فندق، ليجدا نفسيهما في مواجهة مع أشباح الماضي. الفيلم بطولة سمر شِشة وأيمن مطهر، وإخراج حكيم جمعة، وإنتاج مشترك بين فيلم كلينك وإم بي سي ستوديوز.

أما فيلم «مسكون» الروائي القصير، فهو تعاون سعودي أمريكي مشترك، من إخراج السعودية لينا ملائكة والمرشح للأوسكار الأمريكي ديفيد دارغ، كما تشارك في بطولته سمر شِشة مع الرحالة والممثلة الأمريكية باريس فيرا.

سمر شِشة ممثلة وكاتبة ومخرجة سعودية، تنتمي إلى جيل الفنانين الشباب الذين شكلوا المشهد الفني بالمملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة. شاركت في بطولة العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية، من بينها أفلام مَخرَج 5 من تأليف وإخراج خالد نادرشاه، والذي شارك في العديد من المهرجانات الدولية، وجدة بعد منتصف الليل للمخرج عبد الإله القرشي، وشمس المعارف، ومسلسلا كوكب آخر للمخرج فارس قُدس، وبشر1 للمخرج علي السمين.