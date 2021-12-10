شقيق ياسمين عبد العزيز يرد على شائعات خلافهما

المصدر: البيان

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أثار الفنان المصري وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز جدلاً على السوشيال ميديا، بعد ظهور شقيقته، في برنامج «معكم»، على قناة CBC، مع الإعلامية منى الشاذلي، والحديث عن وعكتها الصحية الأخيرة، والتي تعد المقابلة التلفزيونية الأولى بعد تعافيها، دون ذكر اسمه خلال الحلقة، أو توجيه الشكر له، مما أثار تساءل البعض عن وجود خلافات بينهما؟

وكتب وائل عبد العزيز عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «أنا مش مستني اسمي يذكر في شيء فعلا، وأنا طول عمري بعمل واجبي كأخ، ولا مستني تقدير لأن ده الطبيعي تجاه عيلتي، ومفيش حاجه بيني وبين ياسمين إحنا زي الفل».

وأضاف شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، «أنا بقالي 17 سنة بشتغل، وعمري ما ذكرت أو اتكلمت على صله القرابة بينا، إلا مؤخرًا بعد نجاح مسلسل ليا في 2017 وهي اللي نزلت بوست باركتلي فيه .. غير كده أنا مبسوط بشفاها جدا وكنت طاير من الفرحة وضحكتها عندي بالدنيا». متابعا: «أرجوا من الناس عدم إثارة الفتن.. وسيبوها تفرح برجوعها لجمهورها.. وأنا أركز في شغلي لأني أهملت في حق نفسي».