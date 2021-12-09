محمد رمضان ينشر صوراً جديدة مع طيارين

المصدر: البيان

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نشر الفنان المصري محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام، صوراً له بصحبة طيارين داخل طائرة.

وظهر رمضان في الصور داخل الطائرة، وهو يلتقط الصور بصحبة الطيارين.

ووصل الفنان المصري محمد رمضان ، فجر اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد، استعدادا لإحياء حفل، غدا الجمعة، في مدينة «سندباد لاند»، وسط حراسة مشددة.

وشارك الفنان محمد رمضان، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، عبر خاصية (إستوري)، عدة فيديوهات تتضمن رحلته من مصر إلى العراق، وكذلك صور مع 3 طيارين هم طاقم الطائرة.

كما شارك شقيقه محمود رمضان، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، فيديو لعربات الشرطة العراقية التي كانت تؤمن شقيقه، ووجه شكرا خاصا للشرطة العراقية، وبعدها قام الأخير بنشر الفيديو عبر خاصية «إستوري»، وبدا أن الحراسة مشددة للغاية من أجل سلامته.