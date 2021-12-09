نجوم وفنون موشاة بالذهب ضمن احتفاء بولغري في دبي بإنجازات الإمارات

المصدر: دبي ـ جاسم حمد

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احتفالية عامرة بالفن والإبداعات المتنوعة، التي عانق فيها الذهب جمال المجوهرات، على أرض السحر والجمال في دبي، احتفاء بمسيرة دولة الإمارات في 50 عاماً حافلة بالإنجازات العظيمة، نظمتها دار المجوهرات «بولغري»، أول من أمس، في «داون تاون»، بمشاركة نخبة من النجوم والمشاهير العرب.

وكشفت دار بولغري في الاحتفالية عن مجموعتها للمجوهرات الفاخرة والساعات الراقية «ماجنيفكا» (Magnifica)، للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وهي أكبر تشكيلة مجوهرات تعكس معايير الجمال والإحساس العالي. وتشمل المجموعة 250 عملاً فنياً جديداً، تصل قيمتها إلى مئات ملايين الدولارات، وتتألف من أرقى قطع المجوهرات والساعات الفاخرة، المصممة بحرفية مع أحجار كريمة استثنائية.

لمسات فاخرة



وتضمنت فعالية الإطلاق عرضاً استثنائياً، أذهل الحضور بأجمل تصاميم تشكيلة المجوهرات الراقية، وتميز العرض بلمسات فاخرة، حيث أطلت مجموعة من عارضات الأزياء بأجمل قطع المجوهرات العصرية الفريدة.

وحضر العرض عدد من المشاهير في الوطن العربي والعالم ومنهم: الفنانة منى زكي، وكارين وازن، وريا أبي راشد، وميّ عمر، وسمية رضا، وأسيل عمران، ولجين عمران، وباسل الزارو، وخالد علامة، وديالا مكي، وروزمين مانجي.

إطلالات باهية



ووسط أجواء الاحتفالية المميزة والتجربة الاستثنائية الغامرة، أطلت منى زكي بعقد فاخر من الذهب الأصفر مزين بلآلئ أكويا، وقطع الياقوت الفاخرة وخرز الروبليت وخرز الجمشت، بالإضافة إلى قطع الألماس الدائرية، ونسقت عقدها مع أقراط فاخرة من الذهب الوردي المرصّع بلمسات من عرق اللؤلؤ وأحجار تنزانيت الكابوشون.

من جانبها، تألقت سمية رضا بعقد فاخر من الذهب الوردي المرصّع بلآلئ أكويا الاصطناعية وخرز الزمرد وخرز الروبليت وخرز الجمشت، بالإضافة إلى قطع الألماس الدائرية متعددة الأسطح مع ترصيعات الألماس.

بدورها، أطلت ميّ عمر بأقراط فاخرة من الذهب الأصفر المرصّع بلمسات من الملاكيت وقطع الألماس الدائرية مع ترصيعات الألماس، وبعقد فاخر من الذهب الوردي المزين بترصيعات الألماس.

واختارت الإعلامية الأنيقة ريا أبي راشد قطع مجوهرات فاخرة، تضمنت سواراً من الذهب الوردي المرصّع بقطع التورمالين، وأحجار الجمشت، بالإضافة إلى قطع الألماس الدائرية مع ترصيعات الألماس.