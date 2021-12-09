فيديو..أغرب رسالة من التربي لياسمين عبدالعزيز: جهزنا القبر ومنتظرينك علشان بنحبك!

المصدر: البيان

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تحدثت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز الأربعاء لأول مرة عن محنتها بين الحياة والموت وتفاصيل فترة مرضها، والوعكة الصحية التي مرت بها في الفترة الماضية.

وقالت ياسمين عبد العزيز في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج: "قبل لما اعمل العملية بـ أسبوع تلقيت رسالة من التُربي".

وأضافت ياسمين عبد العزيز: " أول مرة تجيلي النوعية دي من الرسائل من التربي، ولقيته باعتلي فيديو وبيقولي إنهم بيجهزوا القبر".

وتابعت ياسمين عبد العزيز: "أنا بحب أروح المقابر بشكل مستمر وبحب أروح أقعد في المقابر"، مضيفة: "بعتلي فيديو بيجهزولي فيه المقابر عشان أدفن فيها ".

وعرضت الإعلامية منى الشاذلي مقطع فيديو لقيام التربي بتجهيز مقابر الفنانة ياسمين عبد العزيز لها.

وقالت: "التربي قال لي ركبنا ليكي كشاف، ومستنيكي يا أستاذة علشان كلنا بنحبك، وقالت مازحة على أساس أني لما أموت أقوم باليل أشرب شاي على الكشاف اللي هو ركبه، وبعد كده قولتله بلاش تبعت لي رسائل تاني".