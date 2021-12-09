هل ستقاضي ياسمين عبد العزيز الطبيب الذي تسبب بأزمتها الصحية؟

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز أنها لن تقاضي الطبيب الذي تسبب بأزمتها الصحية.

الفنانة ياسمين عبد العزيز، التى تظهر للمرة الأولى مع زوجها الفنان أحمد العوضى،في برنامج "معكم"، على قناة cbc.



وقالت ياسمين عبد العزيز خلال حلقة تلفزيونيةمع الإعلامية منى الشاذلى : "وأنا تعبانة قلت هرفع قضية على الدكتور، بعدما خفيت فكرت وقلت: الدكتور ده هو اللى ولدنى فى بنتى.. ربنا سترها معايا بعد ما كنت هموت.. واللى حصل كان فيه سبب وحكمة.. عشان كدة ماينفعش أروح أرفع قضية.. أكيد مش قاصد".

وروت ياسمين عبد العزيز في الجزء الأول من اللقاء تفاصيل محنتها الصحية التي مرت بها مؤخرا، وكيف ساءت حالتها نتيجة خطأ طبي بعد خضوعها لجراحة نسائية، حيث وصفت شعورها في ذلك التوقيت باقتراب محقق من الموت من شدة الألم.