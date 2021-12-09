ياسمين عبد العزيز : كنت حاسة إنى هموت يوم عرفة

المصدر: البيان

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انهمرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز في البكاء، بسبب سرد قصة أزمتها الصحية التى تعرضت لها الفترة الأخيرة، حيث روت ما حدث لها وبكاء كل عائلتها فى المستشفى، وأكدت أنها كانت تشعر أنها ستلقى ربها خلال ساعات.



وأضافت ياسمين خلال لقائها ببرنامج منى الشاذلى، علي فضائية cbc، أنها كانت تشعر أنها ستموت فى يوم عرفة، وهو اليوم الذى يلي العملية الجراحية التى أجرتها بعد ثقب القولون.



وروت ياسمين عبد العزيز في الجزء الأول من اللقاء تفاصيل محنتها الصحية التي مرت بها مؤخرا، وكيف ساءت حالتها نتيجة خطأ طبي بعد خضوعها لجراحة نسائية، حيث وصفت شعورها في ذلك التوقيت باقتراب محقق من الموت من شدة الألم.



وفي الجزء الثاني من اللقاء ينضم لها زوجها الفنان أحمد العوضي في أول ظهور إعلامي لهما سويا، وخلال هذا اللقاء يروي العوضي كواليس الأزمة الصحية لزوجته وكيف تعامل معها، كما يحكى عن كيفية إدارته للأزمة، وعن أسباب عدم سفره معها خلال رحلتها للعلاج خارج مصر من البداية.



وفي هذا الجزء من اللقاء يشارك العوضي وياسمين في مجموعة من الألعاب التليفزيونية، التي استهدفت جوانب متعددة من شخصية كل منهما.