صورة منسوبة لوالدة سعاد حسني تثير جدلاً واسعاً

المصدر: البيان

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تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة زعموا أنها للسيدة جوهرة محمد حسن والدة الفنانة الراحلة سعاد حسني.

ونشرت إحدى الصفحات الصورة المنسوبة لوالدة الفنانة سعاد حسني وعلقت عليها :"للوهلة الأولى تظن أنها سعاد حسنى ولكنها صورة والدتها ..فاذا كان الجدل القائم بخصوص أصول والدها فهي في النهاية تشبه والدتها المصرية التي لا جدال عليها".

وفي السياق نفسه صدق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الصورة لوالدة السندريلا، وأثارت الصورة دهشتهم نظرا للشبه الشديد بينها وبين سعاد حسني، إذ قالت إحدى المتابعات: "شبهها جدا سبحان الله" بينما أشارت متابعة أخرى: "سبحان الله كأنها سعاد".

وأوضح محمد نعيم، مؤسس جروب "محبي السندريلا"، أن الصورة المتداولة ليست للسيدة جوهرة محمد والدة الفنانة الراحلة سعاد حسني، وإنما استخدم بعض محترفي فن تعديل الصور مهاراتهم في "فوتوشوب" على إحدى صور السندريلا المتداولة والشهيرة للفنانة الراحلة، وفقا لما نقلته صحيفة الوطن المصرية.

وكشف أن الصورة ليست حقيقية إنما وضع البعض لمستهم الخاصة على صور قديمة لها انتشرت عبر مواقع التواصل لتظهر وكأنها حقيقية رغم ما أجري عليها من تعديلات، مؤكدًا أنه يمتلك صورة حقيقية لوالدة الفنانة سعاد حسني بصحبة والدتها ووالدها الخطاط السوري الأصل محمد كمال حسني البابا وظهرت خلالها السندريلا وهي بعمر شهور.