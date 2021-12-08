10 أعمال سينمائية جديدة بمشاركة نخبة من الفنانين العرب

المصدر: الرياض ـ البيان

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كشفت مجموعة «أرابيا بيكتشرز» (Arabia Pictures) السعودية، عن إنتاج وتوزيع 10 أفلام سينمائية مصرية وسعودية، بمشاركة نخبة من نجوم الوطن العربي، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وستدعم الشركة مشروع فيلم عربي طويل في مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج، بجائزة نقدية بقيمة 10 آلاف دولار ستقدمها لأحد مشروعات الأفلام في ملتقى القاهرة السينمائي.

جاء هذا الإعلان خلال حفل أقيم ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، بحضور المنتجة السعودية رؤى المدني الشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية لمجموعة «أرابيا بيكتشرز»، التي أوضحت الخطوط العامة لاستراتيجية وخطط المجموعة في المستقبل، قائلة: «تركز معظم مشاريعنا الحالية والمستقبلية على السينما، ما يعبر عن شغفنا العميق وحبنا لهذا الفن، وتطلعنا لإحراز تطور كبير بهذا المجال في المملكة العربية السعودية».