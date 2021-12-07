إيمان الحصري تكشف طبيعة الخطأ الطبي الذي تسبب في معاناتها

المصدر: البيان

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كشفت الإعلامية المصرية إيمان الحصري تفاصيل الأزمة الصحية الشديدة التي عانتها على مدى 8 أشهر.

وقالت إيمان الحصري إن الأزمة تفاقمت بسبب تكرار الأخطاء الطبية، ما أدى لخضوعها لـ 7 عمليات جراحية في أقل من شهر.

وخلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر قناة dmc، وصفت إيمان الحصري الآلام الشديدة التي شعرت بها خلال تلك الفترة العصيبة من حياتها، وفقا لموقع في الغن.

وقالت الحصري، حياتي كانت طبيعية وصحتي كانت كويسة، كان عندي مشكلة المفروض أعمل لها عملية، ودخلت على أساس إنها عملية بسيطة وهطلع بعد يومين، فقعدت 8 شهور، مضيفة، المشكلة مش في العملية، المشكلة في الخطأ الطبي اللي حصل في العملية، والمشكلة الأكبر طريقة التعامل مع الكارثة اللي حصلت

وأكدت، الدكاترة اللي تابعوا الحالة قالوا اللي حصل كان مهزلة، وكان ممكن لو تم اتخاذ إجراءات صح حتى مع الخطأ الكبير مقعدش الفترة دي كلها في المستشفى، وأتجنب كم المضاعفات الكتيرة، وعملت 7 عمليات في 21 يوما، وكل مرة آخد بنج كلي، وفي كل مرة أطلع الوضع يسوء أكثر.

أضافت، الخطأ الطبي حصل في منطقة الأمعاء في القولون، وأحيي الفريق الطبي في مستشفى وادي النيل لأنهم أنقذوا حياتي قبل ما اسافر ألمانيا، دخلت دوامة عمليات، وفي فترة مكنتش حاسة بحاجة، وكنت ما بين السما والأرض، قعدت في المستشفى 8 شهور، منهم شهر تقريبا في العناية المركزة.

وأوضحت الإعلامية المصرية، في الفترة دي كان عندي تسمم في الدم بسبب الأخطاء والمشاكل الكتيرة اللي حصلت في منطقة العملية في المعدة، وابتدوا يعملوا تصرف شبه صح لما كان عدى أسبوعين تقريبا، وفي مرحلة الدكتور خرج قال لإخواتي ادعوا لها، أنا خلصت كل حاجة معاها، وكانت كلمة قاسية جدا، الحقيقة إنهم خلصوا كل الأخطاء الطبية في حالتي.

وكشفت بعد العملية الثالثة، بقيت حافظة كل 4 أو 5 أيام أنا راجعة العمليات، ومن كتر الألم الشديد جدا بقيت عايزة أدخل العمليات وآخد "بنج" علطول لو هو ده الحل، والحمد لله طول الوقت مفقدتش الأمل، وكنت بقول لإخواتي ده كابوس وهصحى أحكيه، بس بعد شوية بدأت أستسلم إنه مش كابوس.

وكانت الإعلامية إيمان الحصري تعرضت لأزمة صحية قبل عدة أشهر عقب خطأ طبي حدث لها أثناء خضوعها لعملية جراحية.

وفي أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية، شاركت إيمان الحصري في تقديم حفل افتتاح طريق الكباش، الذي أقيم بالأقصر يوم 25 نوفمبر الماضي.