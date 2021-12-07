ابن فنان مصري شهير يتعرض لحادث خطير في ركن الأطفال

المصدر: البيان

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كشفت نهال لهيطة زوجة المطرب "أبو" كواليس تعرض ابنهما لحادث أثناء اللعب في ركن الأطفال بأحد الأماكن الترفيهية في القاهرة.

أوضحت نهال لهيطة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر قناة MBC مصر، أنها توجهت مع ابنها هاشم إلى أحد الأماكن المخصصة للأطفال في كايرو فيستفال سيتي، وهناك قرر الطفل أن يجرب إحدى ألعاب القفز، تحت إشراف مدرب متخصص، وفقا لموقع في الفن.

أضافت زوجة أبو أن ابنها نفذ تعليمات المشرف على اللعبة، وقفز ليسقط على رأسه ويخرج مصابا، مشيرا إلى أن تلك الأماكن تلتزم بوجود طبيب، لكنهم فشلوا في إيجاده، لتضطر إدارة المكان للاستعانة بالطبيب الخاص بكايرو فيستفال سيتي.

تابعت أن الطبيب فحص ابنها وأكد أنه مصاب بكسر في الأنف، واتبع إجراءات طبية للتعامل مع الحالة دون الحصول على موافقتها، وبعد الانتقال إلى المستشفى اكتشفت أن هاشم مصاب بارتجاج في المخ، كما تهشمت عظام أنفه تماما.

أكدت زوجة أبو أن ابنها سوف يمر بمراحل للعلاج لإعادة بناء أنفه قبل الخضوع لعملية تجميل لإصلاح شكل الأنف، مشيرة إلى أن إدارة المكان الذي وقع به الحادث، تجاهلتها تماما لعدة أيام، ولم يحدث أي محاولات للتواصل منهم إلا بعد معرفتهم بنيتها اتخاذ عدة إجراءات ضد المكان.

أشارت نهال لهيطة أن إدارة المكان تواصلت معها عن طريق إحدى الموظفات التي سألتها عن "الجرح" الذي أصيب به الطفل، متجاهلين حجم الإصابة التي يواجهها الطفل عقب الحادث.

طالبت زوجة أبو بفرض رقابة على تلك الأماكن والتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة، لتجنب تعريض الأطفال للخطر.