غادة إبراهيم بزي مغربي.. إطلالات مميزة في ختام القاهرة السينمائي

المصدر: القاهرة- جنا حماد

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شهد مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم دورته الـ 43، مؤخراً بالقاهرة، إطلالات مميزة لنجمات الفن، اللاتي استطعن خطف أنظار الجمهور في حفل ختام المهرجان على السجادة الحمراء، والتي دائماً ما تكون مثيرة الجدل وتتصدر اهتمامات وحديث المصريين بـ«التريند»، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، سواء لجراءة الإطلالة أو غرابتها أو تفردها.

ومن بين هذه الإطلالات إطلالة الفنانة غادة إبراهيم والتي فاجأت جمهور المهرجان بالظهور بزي مغربى يسمى «تكشيطة»، وهو عبارة عن زي مغربي تقليدي مكون من قطعتين من القطيفة.

كما خطف العديد من نجمات الفن الأنظار، من بينهن الفنانة صبا مبارك، التي ظهرت بإطلالة مثيرة وأنيقة مرتدية فستان باللون الأخضر فاتح اللون، وأمينة خليل التي أطلت بفستان باللون الأسود، وهنا شيحة، التي ارتدت فستاناً مكوناً من اللونين الأسود اللامع والأبيض مزوداً بأكمام، وغيرهن من الفنانات اللاتي حرصن على حضور حفل الختام مثل عبير صبري، أروى جودة، إلهام شاهين، وغيرهن.

وأقيمت الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، وكرم المهرجان النجم كريم عبد العزيز والفنانة نيللي.

وكانت من أبرز اللقطات الإنسانية المميزة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43، ظهور الفنان القدير رشوان توفيق، والفنانة الكبيرة لبني عبد العزيز لتسليم الجوائز للفائزين.