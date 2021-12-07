المغنية إليشا هارلي لـ«البيان»: الإمارات بلد التطور والإبداع

المصدر: أبوظبي ـ عبير يونس

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تحيي المغنية الجامايكية إليشا هارلي أول حفل لها في أبوظبي مساء 10 ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات «فيوتشر وورلد» الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في منارة السعديات من 9 إلى 11 ديسمبر.

وبهذه المناسبة، قالت إليشا هارلي المقيمة في لندن لـ «البيان»: «لدي شعور ممزوج بالسعادة والتطلع للقاء الجمهور هناك، خصوصاً وأنها الزيارة الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة، سمعت الكثير من الأخبار والإنجازات المبهرة عن الإمارات، إنها بحق بلد يتمتع بالتطور والمكانة العالمية».

أداء حماسي

وتابعت هارلي: «إن الجمهور والمعجبين الذي سيحضرون في مهرجان «فيوتشر وورلد» سيحصلون على متعة حقيقية، ولأني لم أغادر المملكة المتحدة لفترة طويلة، أعتقد أن الحدث المقبل سيكون فرصة مثالية بالنسبة لي لأقدم للجمهور في أبوظبي أداءً فنياً يشعرهم بالحماس».

وأضافت: «إن الشيء الذي دفعني بحماس للمشاركة في المهرجان هو الطريقة التي تم بها تقديم هذه الفعالية العالمية المتعددة الأنواع، وهذا بدوره جعلني أكثر شوقاً للحضور إلى أبوظبي لتجربة ذلك بنفسي. إنه الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وهو أمر مثير للغاية! أبوظبي هي أيضاً وجهة أتطلع إلى القدوم إليها بشغف».

مزيج موسيقي

وعن جديدها قالت هارلي: «طرحت ألبوم «أي بي» (EP) في شهر يناير من هذا العام، وأعمل حالياً على مشروع موسيقي جديد كنت قد بدأت فيه منذ فترة قريبة، لذا ترقبوا جديدي. لا أعرف الكثير عن الموسيقى العربية. رغم عدم معرفتي بها إلا أنني أعلم أنها موسيقى رائعة ومتنوعة. كوني فنانة وموسيقية، فأنا أؤمن بشكل كبير بأن الموسيقى والفن إبداع عالمي يتجاوز حواجز اللغة».

تجربة متميزة

استطاعت إليشا هارلي أن تحقق تجربة مميزة جمعت فيها، مزيجاً من موسيقى البوب و«الآر أند بي» والإيقاعات الراقصة. عن هذا قالت: «أحاول دائماً عدم التصنيف على أنها مجرد موسيقى بوب أو قاعة رقص.

وأقوم بإنشاء موسيقى أحبها بناءً على ما يستمتع به معجبيني. وأضافت: أنا متأكدة أن جمهور أبوظبي سيعيش أجواء موسيقية استثنائية.