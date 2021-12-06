مصر.. نقابة المهن الموسيقية تكشف موقفها من حمو بيكا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت مصادر في نقابة المهن الموسيقية المصرية أن النقابة لا تمنع حمو بيكا من الغناء، ولكن على كل من يمتهن مهنة أن يكون عضوًا بها، وحمو بيكا في كل مرة يتقدم للنقابة يتم رفضه لكونه غير قادر على القراءة والكتابة وفهم السلم الموسيقي، فكيف له أن يغني ويقدم حفلات.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، طلبت النقابة من بيكا أن يتقدم مرة أخرى بعد عام، ويعمل خلال العام على تحسين مستواه في الموسيقى والصوت، لكي يجرى إجازته في الإمتحان المقبل، مشيراً إلى أن بيكا رفض في المرتين السابقتين من لجان مختلفة، فالأولى كانت تضم حلمي بكر ورضا رجب، أما المرة الثانية فكان الرفض من محمد ضياء الدين، وسامي الحفناوي وهاني شنودة.

