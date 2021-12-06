تفاصيل مثيرة في أزمة فاتن موسى ومصطفى فهمي

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نفت المحامية إيناس فوزي، محامية الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، طليقة الفنان المصري مصطفى فهمي، قيام موكلتها بكسر أقفال شقة الزوجية الخاصة بها وبطليقها، موضحة أنه وعدها بالإنجاب.

وأضافت أن العلاقة بين مصطفى فهمي وبين فاتن موسى استمرت علاقة طيبة بالرغم من المماطلة في تلبية رغبتها في الإنجاب، وهو ما تدل عليه صورهما معا ورحلاتهما إلى تركيا وكرواتيا.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر، ردت محامية فاتن موسى على ما جاء في مداخلة سابقة مع البرنامج لمحامية مصطفى فهمي.

وأكدت أن زواج فاتن موسى من الفنان مصطفى فهمي كان بسبب لقاء في دبي أثناء عملها كإعلامية وهو أقر بذلك في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، مضيفة أن موسى من مواليد الثمانينيات ومن حقها الإنجاب، والأستاذ مصطفى فهمي وعدها بحقها في الإنجاب كونه أول زواج لها ولم يكن لها أولاد.

وأشارت إلى أن المماطلة في طلب الإنجاب أزعجها، لكن ظلت العلاقة بينهما طيبة وفوق الممتازة، مؤكدة أنه كان من المفروض أن يسافرا يوم 18 أكتوبر لحضور خطوبة أختها يوم 21 أكتوبر، وقال لها أنا خايف من الأحداث في لبنان فبلاش أسافر معاكي عشان عندي تصوير، وفي يوم 27 أكتوبر وصلتها مكالمة من الأستاذة سناء محاميته بتقول احتمال يكون الطلاق وقع، وطلع كان في ترتيب يحصل الغدر وهي مسافرة.

وذكرت أنه في يوم 30 أكتوبر رجعت مصر مصدومة من الكلام عن الطلاق على السوشيال ميديا، ونزلت في أوتيل واتصلت بمصطفى فهمي عايزة تعرف إيه المشكلة، وهي مطلقة أو متجوزة، وفضل 10 أيام لا يرد على التليفون أو الرسائل أو الوسطاء من أصدقائهما فبدأت تستعين بي.

وقالت "نصحتها ارجعي بيتك وافتحي شقتك، دخلتي الشقة إنت زوجة، دخلتي الشقة مطلقة أنت بتقضي فترة عدتك زي ما بيقول القانون، ولما رجعت شقتها فتحت باب العمارة بمفتاحها، وفتحت باب الشقة بمفتاح، والنيابة عاينت وقالت مفيش أي كسر في الباب، ولم تجد أي شيء من حاجتها غير المنقولات الخاصة بالمطبخ، والحاجات الشخصية والذهب والمصوغات مش موجودة.

وأضافت "بلغنا النجدة ووصلت بعد 5 دقائق، وكان في زميل محامي بيقول هيتهمنا بالسرقة إذا اتهمناهم بالسرقة، ولما راح النيابة قال حاجتها عندي في 18 شنطة، والمفاجأة إن مصطفى فهمي تزوجها زواجا شرعيا على سنة الله ورسوله، وطلقها طلاقا غيابيا رجعيا، يعني هي ما زالت زوجته وفي عدتها وممكن يرجعها بورقة".

نوهت "لو كان ناوي يديها حقوقها كان المفروض يطلقها طلاق بينونة كبرى، عشان تقدر تحصل على حقوقها، لكن حاليا الطلاق مش نهائي، والزميلة المحامية بعتت إنذار تعالي استلمي 18 شنطة منعرفش فيهم شوية هدوم متلفة أو لأ، وإن استلامهم إبراء لذمة أستاذ مصطفى فهمي من حقوقها، مؤكدة أن حقوقها الشرعية والقانونية مؤخر صداق قيمته نصف مليون جنيه، ونفقة عدة بنفس المستوى اللي هما فيه، ونفقة متعة.