بلاغ رسمي من الفنان محمد إمام بعد تعرضه للابتزاز والسرقة

المصدر: البيان

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تقدم الفنان المصري محمد عادل إمام، نجل الفنان الكبير عادل إمام، بتحرير محضر في قسم شرطة الدقي، ضد المسؤول عن إدارة الحساب الشخصي له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتهمه بالتحصل على 40 ألف دولار، مكاسب الصفحة.

وكشف الفنان محمد عادل إمام، أن أدمن صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، رفض تسليمه الصفحة، واحتفظ بكلمة السر، علاوة على تحصله على مبلغ 40 ألف دولار، مكاسب الصفحة من إعجابات ومشاركات المتابعين، وحرر محضرًا إداري الدقي، وفقا لأخبار اليوم.

وعبر المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام عن انزعاجه من انتشار أخبار عن تدهور الحالة الصحية لشقيقه وسفره إلى الساحل الشمالي وبقائه هناك بمفرده، مؤكدا أنها كلها أخبار غير صحيحة. كما طمأن المنتج عصام إمام جمهور الفنان الكبير عادل إمام على صحته، نافيا كل الأخبار التي ترددت عن تدهور حالته الصحية وتفكيره في الاعتزال.

قال المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، لبرنامج يحدث في مصر الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة MBC مصر، إن الفنان الكبير عادل إمام بخير وبصحة جيدة ويعيش حياة الجد ويستمتع باللعب مع الأحفاد، ويقضي أوقاته في القراءة والمُشاهدة، ويعيش حياة طبيعية جدًا.