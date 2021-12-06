عمر كمال يعلن خطوبته على الفنانة شيماء المغربي

المصدر: البيان

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أعلن المطرب المصري عمر كمال ارتباطه بالمطربة شيماء المغربي، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر عمر كمال الصور الأولى من خطوبتهما وعلق علي الصورة قائلا: "أنتي قلبي".

ونشر أيضا عمر كمال صورا له برفقة خطيبته المطربة شيماء المغربي عبر إنستغرام وعلق عليها قائلا :"مفيش مبروك" وفقا لصحيفة الأهرام المصرية.

وظهر عمر كمال وهو يرتدي بدلة زفاف بيضاء اللون، فيما ارتدت العروس فستانًا باللون ذاته أيضًا، وحمل الأول بوكيه من الورود الحمراء.

وشهدت نقابة المهن الموسيقية، حالة من الجدل وذلك بعد نشر تغريدة منسوبة لمؤدي المهرجانات "عمر كمال" اعتبرها البعض تتضمن الإساءة لمصر.

وكلف الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، الشئون القانونية وموظف الحاسب الآلي بالنقابة ببحث ملكية صفحات السوشيال ميديا التي نشرت تلك الكلمات، لافتاً إلى مطرب الراب "عمر كمال" أنكر تلك التصريحات وتبين أنه بالفعل ليست خاصته وليس له سيطرة عليها.

وكشف المطرب عمر كمال، تفاصيل التحقيق معه في نقابة المهن الموسيقية بحضور الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وكل أعضاء النقابة.

وأوضح "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ، ببرنامج "الحكاية"، المذاع علي قناة "MBC مصر" أن بداية الأزمة عندما تلقيت دعوة من موسم الرياض ونشكر هيئة الترفية عليها، وكسرنا الدنيا هناك ولأول مرة يتم عمل حفل آخر بسبب حضور الجماهير الكبير.

وتابع:" أغنية بنت الجيران أنا غيرت كلماتها من زمان، وبطلت أقول خمور وحشيش وأنا في السعودية بهرج مع السعوديين لأنهم يقدمون تمور وحليب في الطائرات، وهم شعب بيحبنا جدًا والناس ضحكت".

وشدد " المطرب عمر كمال" علي أنه لا يملك حساب على "تويتر"، وبعض الناس أرسلوا للنقابة وقالوا إنه كتب أن السعودية أرض مقدسة وهو لم يقل شيء كهذا.