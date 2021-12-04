ياسمين عبد العزيز تكشف تفاصيل جديدة حول مرضها

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تفاصيل جديدة حول مرضها والمرحلة الصعبة التي مرت بها.

وواصلت فضائية CBC المصرية الترويج للحلقة المرتقبة التي ستظهر فيها الفنانة ياسمين عبد العزيز برفقة زوجها أحمد العوضي في برنامج ”معكم“، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، حيث ستروي الفنانة تفاصيل المحنة المرضية الصعبة التي مرت بها في الأشهر القليلة الماضية.

ووثق البرومو الجديد مقتطفات من حديث ياسمين عبد العزيز؛ إذ قالت عن أزمتها ومرضها: "أنا ست فرفوشة واللي حصل حصل“، ليرد عليها زوجها أحمد العوضي: ”رجعت أهي وحش الكون“، وهو الوصف الشهير الذي كان يطلقه عليها أثناء بطولتهما المشتركة لمسلسل ”اللي مالوش كبير“، الذي عُرض في رمضان الماضي.

لترد الفنانة المصرية التي اشتهرت بأداء الأدوار الكوميدية: ”ياخويا قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله وأروح“.

وأضافت ياسمين عبدالعزيز: ”أحمد كان عاوز الناس تدعيلي، هو أنقذني، وده مش تمثيل، كل يوم كان نايم على الكنبة“.

وقال أحمد العوضي، خلال برومو البرنامج: ”طول الوقت بنتخانق ليه نعمل في بعض كده، نص كلامها الناحية التانية ومش بشوفه“.

وعن فترة مرض ياسمين عبد العزيز، قال: ”أنا كنت محطم، لما شريك حياتك تبقى أنت عاجز أنك تساعده، ممكن يبقى فيه تنشنة، أول مرة أتخيل إني اتحط في الموقف ده“.

من جهتها، روجت الإعلامية منى الشاذلي حلقتها مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز؛ إذ نشرت فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، معلقة بالقول: "أول ظهور لياسمين عبدالعزيز بعد الأزمة الأخيرة".

وكانت ياسمين عبد العزيز قد ظهرت منهارة من البكاء في أول ظهور إعلامي لها في برنامج "معكم" لمنى الشاذلي، خلال حديثها عن أزمتها الصحية.

ونشرت الإعلامية منى الشاذلي، برومو حلقتها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكشفت الأخيرة خلال الحلقة عن تفاصيل فترة مرضها والعمليات الجراحية التي خضعت لها، وتفاصيل أخرى لم يتم التطرق لها سابقًا، لتنهار من البكاء أثناء الحديث عنها في البرنامج.

ووثق برومو الحلقة مقتطفات من تصريحات ياسمين عبد العزيز، حول أزمتها الصحية، وقالت:" أنا كنت بموت.. التربي باعتلي رسالة بيجهزولي التربة"، وروت كيفية تعرضها لصدمة شديدة.

كما تحدثت الفنانة المصرية عن حال زوجها أحمد العوضي، أثناء مرضها، وقالت إنه كان يبكي بشدة، وتحدثت عن التفاصيل الطبية الخاصة بحالتها الصحية في تلك الفترة.

وبينت ياسمين عبد العزيز، أنها أوصت شقيقها الأكبر بالاعتناء بأبنائها بعد اقترابها من الموت، وقالت إنها لا تستطيع تصديق أنها متواجدة في برنامج وتتحدث في هذا الموضوع، بعدما كانت على بعد خطوات من الموت. وتحدثت أيضًا في الحلقة عن رحلة تعافيها وإصرارها على استرداد عافيتها والعودة لمصر، بعد رحلتها العلاجية، وهي بكامل صحتها.

ووثق برومو الحلقة أيضًا، عدة لقطات لياسمين عبد العزيز، وهي تغني وترقص وتحتفل بعودتها وبشفائها، وذلك بعد أشهر من أزمتها الصحية.

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز، قد خضعت يوم الـ 11 من يوليو الماضي، لعملية جراحية دقيقة، تسببت في مشاكل صحية لها؛ ما جعلها تخضع لعملية جراحية أخرى، وبعدها تم وضعها داخل غرفة العناية المركزة لعدة أيام، بينما قضت ما يقرب من الأسبوعين بالمستشفى، وذلك قبل سفرها إلى سويسرا لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات هناك، حيث خضعت لإجراء عملية جراحية أخرى للسيطرة على مضاعفات العمليات التي أجرتها في مصر، وفور تحسن حالتها عادت إلى بلدها..