ابنة الفنان رشوان توفيق تكشف سبب الغياب عن جلسة النزاع القضائي

المصدر: البيان

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غابت الإعلامية هبة ابنة الفنان المصري الكبير رشوان توفيق ووالدها عن أولى جلسات الدعوى التي تطالب فيها شقيقتها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها.

وكشفت هبة رشوان توفيق أنها لن تحضر الجلسات التي تقام في المحكمة ولا والدها، وأنهما منحا المحامي الخاص بهما توكيلا للتصرف في هذه الأمور منذ فترة طويلة، وفقا لصدى البلد.

وأكدت هبة رشوان توفيق على أن القضية لا تشترط حضورهما حتى الآن، مؤكدة على أنها لم تتواصل مع شقيقتها منذ فترة طويلة ولم تتمكن من التحدث معها.

وقال مجدي مهران محامي الفنان رشوان توفيق، أنه تم تأجيل الدعوى بسبب إدخال خصوم جدد وهم «عصام الدين حسن محمد زوج ابنته، محمد عصام الدين حفيده، بنك مصر»، وكانت تلك الدعاوى لتوكيلات التصرف في أموال مملوكه للفنان الكبير رشوان توفيق، بمبلغ كبير، كان يتعايش من العائد الخاص بها.

أوضح المحامي أن الفنان قد أودع تلك الأموال باسم ابنته، والتي أقرت بأن تلك الأموال مملوكه للفنان الكبير، ولا يجوز لها التصرف فيها، إلا أنها قد تصرفت فيها ومنعت والدها من العائد الخاص بتلك المبالغ، «ده النزاع الحقيقي للدعوى وسبب الدعوى».

وأضاف أن التوكيل تم إصداره بصدد التصرف في الأموال الخاصة به المودعة باسم ابنته بالتصرف الذي يراه طيلة حياته، ثم تؤول إليها بعد وفاته، ويحصل على العائد الشهري منها، «هي اتصرفت في هذه الأموال بالمخالفة للإقرار الكتابي الذي وقعت عليه والخصوم المدخلين».

كانت آية رشوان توفيق، رفعت عدداً من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، واشار الدفاع إلى أن الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما قام بتعديل فيها لم ترتض ابنته آية، ولذلك قامت برفع دعوى قضائية لرفض وبطلان إعادة القسمة".

وأضاف مهران، أن سبب قيام الفنان رشوان توفيق في إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد في حديثه بما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، والتي تقول "تلك حدود الله فلا تقربوها".

في وقت سابق كشف الدكتور مهران عن موعد نظر أولى الدعاوى القضائية المتقدمة ضد الفنان رشوان توفيق أمام محكمة جنوب القاهرة يوم 4 ديسمبر 2021، فيما هناك دعوى أخرى يوم 28 ديسمبر، لافتا إلى وجود دعوى ثالثة لم يتسلمها حتى الآن.

وفى النهاية، وجه محامي الفنان رشوان توفيق، مبادرة صلح إلى ابنة الفنان القدير آية، وطالبها بالرجوع إلى حضن أبيها.