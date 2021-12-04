تدهور الحالة الصحية للفنان المصري محب كاسر

المصدر: البيان

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تدهورت الحالة الصحية للفنان المصري محب كاسر بعد اكتشاف إصابته بأورام على الكلى بالإضافة إلى ضعف عضلة القلب.

وكشفت زوجة الفنان الكبير عن تطورات حالته الصحية قائلة: "ساءت الحالة الصحية لزوجي واكتشفنا وجود أورام على الكلى وتم نقله إلى أحد مستشفيات الأورام".



وتابعت: "النقابة بمجرد علمها لم تتركنا والدكتور أشرف زكى قال لي لا تحملي أي هم والفنانة نهال عنبر تتابعنا لحظة بلحظة".



وأوضحت: "بعد خروج الفنان محب كاسر من أحد مستشفيات أكتوبر التي دخلها بعد معاناته من أمراض القلب وعودته للمنزل ساءت حالته واكتشفنا إصابته بأورام على الكلى وعلى الفور تدخلت النقابة وساعدت في دخوله إلى مستشفى آخر لعلاجه من هذه الأورام"، وفقا لليوم السابع.



وطلبت زوجة الفنان محب كاسر من الجمهور الدعاء لزوجها بالشفاء واجتياز هذه المحنة.



والفنان محب كاسر من الوجوه التي يحفظها الجمهور وهو من مواليد مركز إسنا بمحافظة قنا، وبدأ مشواره الفني في بداية الستينيات بفيلم يوم الحساب عام 1962 واستمر يؤدى أدوارًا صغيرة، أغلبها دور الحارس والبواب والغفير الصعيدي ومن أشهرها دور البواب في فيلمي البحث عن فضيحة، والثأر، وفى الثمانينات قدم عددا من الأعمال للتليفزيون في المسلسلات والأفلام التليفزيونية، منها: "دموع في عيون وقحة، محمد رسول الله، عائلة الاستاذ شلش، ليالي الحلمية، عفاريت السيالة.