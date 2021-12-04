فاتن موسى تكشف عن تطورات جديدة في قصة طلاقها من مصطفى فهمي

المصدر: البيان

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لحظة تلو أخرى تحدث تطورات في قضية طلاق الفنان مصطفى فهمي و فاتن موسى الإعلامية اللبنانية الشهيرة حيث ما زالت الأزمة مستمرة وحررت طليقة الفنان فهمي محضراً ضده اتهمته فيها بترويعها.

وكشفت فاتن موسى عن فصل جديد من الأزمة بينها وبين مصطفى فهمي بتحرير محضر ضده بالترويع بعد أن وضع أفراد أمن على مدخل شقة الزوجية التي مازالت متواجدة فيها لحين الانتهاء من شهور العدة.

وأكدت فاتن موسى أن النيابة العامة قررت استدعاء مصطفى فهمي للمثول أمامها غداً الأحد لسماع أقواله في التهم المنسوبة إليه وفق موقع ليالينا.

وكتبت فاتن موسى عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام قائلة: "ردًّا على بيان طليقي الأخير منذ قليل، مصطفى فهمي مطلوب في جلسة تحقيق يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر في واقعة احتباسي باستعمال أفراد لا أعرفها واستعمال حارسي العقار في تخويفي وترويعي وأكتفي بهذا القدر".

وكشفت إيناس فوزي، محامية الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، العديد من التفاصيل الجديدة بشأن طلاق موكلتها من الفنان المصري مصطفى فهمي، وكشفت سببًا خفيًا للانفصال.

وأشارت محامية فاتن موسى، عقب حوالي 24 ساعة، من إصدار المكتب القانوني الخاص بالفنان المصري، مصطفى فهمي، بياناً رسمياً للرد على طليقته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، وكشف فيه أسباب الانفصال، وتفاصيل جديدة صادمة، بعدما اتهمته الثانية في بيان لها، بسرقة متعلقاتها.

وأشارت إيناس فوزي، محامية فاتن موسى، إلى أن أحد الأسباب الخفية للطلاق، هو رغبة فاتن موسى في إنجاب أطفال منه. وأكدت إيناس فوزي في تصريحات لـ "إي تي بالعربي"، أن رغبة موكلتها في الأمومة هي أحد الأسباب الخفية التي أدت للانفصال، إلا أن مصطفى فهمي رفض الأمر أكثر من مرّة، وكان يحاول التهرب.

وقالت: "الأمومة كانت أمنية فاتن موسى وطالبت بها أكثر من مرة، وهو ما يقابله مصطفى فهمي بأعذار مستمرة، ومع حاجتها للأمومة، قالت إنها هتنفذها.. ومن الوقت ده بدأ الغدر بيها".

وأشارت محامية فاتن موسى إلى أن إصرار موكلتها على الإنجاب بعد 6 سنوات من الزواج، دفع مصطفى فهمي إلى تطليقها أثناء تواجدهما في لبنان، وقالت إن موكلتها تلقت مكالمة هاتفية من سناء لحظي محامية مصطفى فهمي في 27 أكتوبر الماضي، وألمحت لها بموضوع طلاقها وسألتها عن أغراضها وحقوقها.

وقالت إيناس فوزي: "فاتن اتخضت وقالت لها أنا معنديش علم باللي انت بتقوليه، دي واحدة كانت عايشة حياة سعيدة حتى ليلة سفرها إلى لبنان".

وصرحت المحامية إيناس فوزي أن موكلتها فوجئت من حدوث الطلاق، بعكس ما أعلنه الفنان مصطفى فهمي في بيانه الصحفي الأخير، وهو أن والدها وشقيقها كانا على علم بالطلاق. وأضافت: "قبل سفرها بليلة كانت فاتن سهرانة مع مصطفى فهمي كأي زوجين، وكان من المفترض أنه يسافر معها لحضور خطوبة شقيقتها ولكن اعتذر في آخر وقت، ولدينا أوراق حجوزاته للسفر قبل أن يلغيه".

وعن تواجد فاتن موسى في شقة مصطفى فهمي بعد الطلاق، علقت المحامية أنه من حق موكلتها قانونيا أن تتواجد في شقة الزوجية لحين انتهاء عدتها، نافية ما أصدره الفنان مصطفى فهمي في بيانه، باستعانة فاتن موسى بـ "بلطجية" لاقتحام الشقة.

ودافعت المحامية إيناس فوزي عن موكلتها، وأوضحت أن ما ذكره مصطفى فهمي في اعترافاته أمام النيابة العامة بشأن الـ 18 حقيبة، وقالت: "اطلعنا على محتويات الشنط ميجوش 5 % من حاجتها، وليها دهب ومصوغات ذهبية، وسبايك. ووصفهن، والمفروض هو يجيبها".

ولمحت إيناس فوزي إلى أن الغيرة المهنية بين الثنائي، قد تكون من أسباب الطلاق، وتحديداً بعد مشاركة الإعلامية اللبنانية فاتن موسى في مسلسل "الحريم المخملي"، إلى جانب مصطفى فهمي، وقالت: "دخلها في دور بسيط، وأثناء أدائها للمشاهد الخاصة بها، أشاد الحاضرون في كواليس العمل بأدائها التمثيلي، وأخبروها بأنها قد تكون مشروع نجمة، ودي وجهة نظر فقط.