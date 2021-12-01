رشوان توفيق يعرض الصلح على ابنته والأخيرة تلتزم الصمت

المصدر: البيان

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كشفت الإعلامية هبة رشوان توفيق، حقيقة حدوث صلح بين والدها وشقيقتها آية، مؤكدة أن الأب رشوان توفيق أعلن عن مبادرة للصلح، وقال إنه ينتظر ابنته وحفيده في منزله وسيأخذها بين أحضانه دون حتى عتاب، ولكن آية لم ترد على المبادرة حتى الآن.

وكشفت هبة أن المحامي الدكتور مجدي مهران تحدث وكيلا عن العائلة وطرح مبادرة للتصالح حرصا على تماسك الأسرة إلا أن شقيقتها آية لم ترد علينا ومعنى عدم الرد هو رفض الصلح بكل تأكيد.

وأكدت قائلة: "عرضنا المصالحة وأن تعود آية أختي إلى حضن أبوها" كما أكد مجدي مهران محامي الفنان المصري رشوان توفيق لهم أن موكله قال البيت مفتوح لهم.

وانتقد الإعلامي رامي رضوان تجاهل الابنة والحفيد لمبادرة الفنان رشوان توفيق للصلح، وحل الأزمات داخل العائلة بصورة ودية، واصفا ما يحدث بالجحود، ونفى صراحة ما تم تداوله في الساعات الماضية عن حدوث الصلح بين الطرفين.

وسبق أن لخص د. مجدي مهران محامي الفنان رشوان توفيق، النزاع القانوني الدائر حاليا مع ابنته بقوله: مأساة أن الابنة تلجأ للقضاء لمنع والدها من استخدام حقه الشرعي والقانوني، وكشف للمرة الأولى عن التفاصيل الكاملة للنزاع الدائر حاليا حول اعتراض ابنة الفنان على قسمة أمواله على الورثة.

وأضاف مجدي مهران إن الفنان قرر منذ خمسة شهور إعادة قسمة ممتلكاته محبة لبناته وليس توزيعا للميراث، لأن القسمة لم تكن مطابقة لشرع الله، وتوقف أمام خوف رشوان من تعرض أولاد ابنه الراحل توفيق للظلم عملًا بقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها.

وتابع قائلا: أن ابنته آية لم ترتضِ تلك القسمة وبدأت اتخاذ إجراءات بنكية غير منضبطة وخانت الإقرارات التي وقعت عليها والتوكيلات المعمولة ورفعت 3 دعاوى على والدها، قائلًا إن الدعاوى مرتبطة بإلغاء توكيلين وطلب ببطلان عقد القسمة.

وأشار إلى أن آية ليس من حقها رفع الدعوى الخاصة بإلغاء التوكيل، مجيبًا على حديث محمد عصام، حفيد الفنان رشوان توفيق، بأن التوكيل عام لا يبيح إجراء القسمة، طبقًا لنص المادة 702 وفقرة 1 منها بأن التوكيل العام يعد باطلًا ولا يتضمن الحق في إجراء تلك التصرفات.

وأوضح محامي الفنان أن الفقرة الثانية من المادة تمنح صلاحية للوكالة إذا نُص فيها على تصرف معين كالبيع والقسمة دون تحديد محل البيع أو القسمة، مضيفًا: ما قام به رشوان توفيق صحيح بقوة القانون ولا يحق للابنة آية إقامة دعوى البطلان أو إلغاء الوكالة.