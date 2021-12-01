ما حقيقة طلاق الوليد مقداد نجم "طيور الجنة" من زوجته؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد ثلاثة أشهر على زواجهما، عاد نجم طيور الجنة الوليد مقداد وزوجته ليتصدر محركات البحث بخبر طلاقه، حيث تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر طلاقه من زوجته وأثاروا مجموعة من التساؤلات، وحول الأسباب التي أدت لطلاقهما.

إلا أن قصة الطلاق لم تثبت، وإنما كان عبارة عن سؤال طرحه أحد الأشخاص على الوليد مقداد حول السبب الذي من الممكن أن يؤدي إلى انفصالهما. حيث طرح أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سؤالا على الوليد مقداد عن السبب وراء طلاقه من زوجته نور، مما أدى إلى كثرة التساؤلات والجدل لمعرفة حقيقة هذا الخبر.

والغريب في الأمر أن الوليد مقداد وزوجته نور لم يقوما بالرد على هذه الشائعات سواء بالتأكيد أو النفي، مما أثار الكثير من الشكوك حول حقيقة هذا الخبر.