لماذا طلبت ياسمين صبري 100 مليون جنيه تعويضاً من مواطن مصري؟

المصدر: البيان

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أمرت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، أمس الإثنين، بمعاقبة المتهم بسب وقذف الفنانة ياسمين صبري، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وقال علاء عابد محامي الفنانة ياسمين صبري، إنه تمت إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية والقضائية من الحضور أمام النيابة العامة المحكمة حتى صدر الحكم.

وأشار إلى أنه كان قد تم الادعاء مدنيا ضد المتهم بمبلغ 100 مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، ليصدر الحكم الصادر أمس.

واعتبر أن الحكم الذي أصدرته المحكمة في حق المتهم، قصاصا عادلًا عما اقترفه المتهم، مثمنًا دور القضاء المصري الشامخ في التصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس سمعة وشرف الأشخاص، على حد وصفه.