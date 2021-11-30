كارولين عزمي تعلن فسخ خطوبتها

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت كارولين عزمي فجر الإثنين فسخ خطوبتها من رجل الأعمال الشاب بيشوي ويليم، ابن رجل الأعمال الشهير المصري سمير ويليم، بعد أقل من خمسة شهور على إتمام مراسم الخطوبة في حفل صيفي صاخب، وقامت كارولين بحذف كل صور ومقاطع فيديو حفل الخطوبة من حسابها على انستغرام.

وقالت كارولين عزمي عبر حسابها بفيسبوك، "الحمد لله كل شيء قسمة ونصيب وربنا يكتب الخير للجميع".

ولم يتوقع زميلها عمرو عبدالعزيز أن المنشور يتعلق بخطوبتها فعلق قائلا مبروك، ليتلقى انتقادات قاسية، وعاد بعدها ليقدم اعتذاره مشيرا إلى وجود سوء فهم، وإنه توقع أن المقصود أحداث مسلسل كارولين الجديد "النظارة البيضاء".

كارولين لم تعلن سبب فسخ الخطوبة، علما أنها احتفلت منذ أسبوع فقط بيوم ميلاد بيشوي ويليم ونشرت صورة جمعتهما من خلال حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، وكتبت كارولين لخطيبها من خلال صورتيهما: "كل سنة وانت أحلى وأغلى هدية ربنا مدهالي".

وكشفت كارولين عن خطوبتها منتصف يوليو الماضي بنشر مجموعة من صور وفيديوهات حفل الخطوبة عبر حسابها بموقع انستغرام.

وعلقت قائلة: كان نفسنا كل أصحابنا وحبايبنا يكونوا معانا في اليوم دا ويشاركونا فرحتنا بس للأسف كنا مقيدين بعدد معين عشان الظروف اللي بنمر بيها كلنا وخوفًا على أهالينا وعليكم و إن شاء الله نتقابل كلنا في الفرحة الكبيرة".