مبروك عطية يوجه كلمة مؤثرة للفنان رشوان توفيق

المصدر: البيان

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وجه الداعية والدكتور المصري الشهير مبروك عطية، كلمة مؤثرة للفنان رشوان توفيق، بعد رفع ابنته الصغرى وزوجها دعوى قضائية للحجر عليه.

وقال د. عطية خلال فيديو نشره على قناته الرسمية في اليوتيوب: «كلمتي إلى الفنان الكبير رشوان توفيق، خذها من عالم أو على الأقل من محسوب على العلماء، لا تبكي فالدمع منك غالِ، لا تبكي فالدمع منك أرقني، لا تبكي أبدًا وتذكر أنك ممتحن والله سبحانه وتعالى يمتحن الصالحين، لقد قبض الله ولدك فصبرت واحتسبت وقبض الله زوجتك فصبرت واحتسبت».

وأضاف الدكتور مبروك عطية: «كنت أمينًا على رسالة فنك، كنت وما زلت الشخصية العالية المحترمة، لا تبتئس وأنا أقول وستثبت الأيام ما أقول بأن في الموضوع لبسًا، فتربيتك غالية وابنتك غالية، ابنتك تتعشم فيك ربما تكون أخطأت الطريق، ستأتي ابنتك عن قريب طالبة سعة صدرك المعهود وستحتضنها وتبكي على كتفيها دموع فرح لا دموع إحساسًا بابتزاز».

وأكمل: «لا تبكي بل استقبل امتحانات الحياة الدنيا بتفاؤل المسلم الذي يؤمن أن مع العسر يسرًا، وما الدنيا وما فيها إلا رحلة قصيرة إذا مضى فيها من عمرنا الكثير، متعك الله بطول العمر وحسن العمل فلا تبكي أبدًا ولا تبكي يومًا، وأرجع ابتسامتك من وحي دينك».

واختتم: «أحييك وقلبي معك وعقلي معك وعما قريبًا تنكشف الغمة وتهدأ النبرة وتجف الدمعة ويعود الابتسام».