تجارب سينمائية فريدة في دبي بالتعاون بين «ريل سينما» و«أليكسا» أمازون

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «إعمار للترفيه» عن التعاون مع «أمازون» لتسهيل عملية زيارة صالات السينما ومشاهدة الأفلام المفضَّلة. وتُعدّ هذه الشراكة الأولى من نوعها في المنطقة وتضمن استفادة روّاد السينما من إجراء الحجوزات بسلاسة تامّة عند طلب المساعدة من «أليكسا»، وتتوفر الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية. وأصبح باستطاعة عشّاق السينما التخطيط لمشاهدة أفلامهم في «ريل سينما» في دبي بسهولة وسلاسة، وذلك عبر الاستفادة من الخدمات الملائمة التي تقدّمها «أليكسا» من «أمازون». و«أليكسا» تقدّم خدمة مرتكزة إلى التقنيات السحابية وتشغِّل أجهزة متعدّدة مثل «أمازون إيكو»، و«إيكو شو»، وغيرها الكثير.