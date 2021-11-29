رد ناري من نشوى مصطفى بعد الهجوم عليها بسبب رشوان توفيق

المصدر: البيان

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ردت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، على الهجوم عليها بعد وصفها للفنان رشوان توفيق، بأنه ولي من أولياء الله الصالحين.

وكتبت نشوى مصطفى، على صفحتها في فيسبوك: "الناس المتدينين بطبعهم والفاهمين أوى جداً خالص اكتر من أي حد - اللي عنفوني ولاموني وأقاموا عليا الحد، لأني وصفت أبويا الفاضل وأستاذي الحاج رشوان توفيق، إنه ولي من أولياء الله الصالحين ((في البوست السابق )) أحب أقول لهم لو بيعرفوا يقرأوا يتعبوا نفسهم ويشوفوا معنى كلمة ولي من أولياء الله الصالحين — وعموماً هذا هو المعنى لو حابين تعرفوا".

وأضافت: "أولياء الله هم أحباؤه، وخاصته من عباده، وهم أهل الإيمان والتقوى، الذين يراقبون الله تعالى في جميع شؤونهم، فيلتزمون بأوامره ويجتنبون نواهيه، وهم الذين صدقوا في محبتهم لله عز وجل، حتى تغلب حب الله في قلوبهم على كل متعلقات الدنيا وزينتها، وانعكس ذلك على سلوكهم وأخلاقياتهم في الحياة".

وكانت دعمت الفنانة نشوى مصطفى، الفنان الكبير رشوان توفيق بعد تصريحاته الأخيرة عن رفع ابنته وزوجها وحفيده دعوى حجر عليه.

وكتبت نشوي على صفحتها في فيسبوك: الحاج رشوان توفيق ولي من أولياء الله الصالحين ولا نزكيه على الله ربنا يجعل لنا نصيب من بركاتك يا مولانا".

وفوجئت نشوى مصطفى بتعليق من أحد المتابعين استفزها حين اتهمها بالسخرية من رشوان توفيق، لترد بأسلوب غاضب وتطلب منه الصمت، قائلة: "إخرس، أتريق على مين ده أبويا".

واصلت توضيحها في التعليقات، مبدية تعجبها من تفسير البعض لكلامها بالسخرية، وقالت: "طيب ماهو فعلاً ولي من أولياء الله الصالحين وليه كرامات، عايزة أعرف فين التريقة؟".