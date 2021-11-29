أول تعليق من بسمة وهبة بعد تعرضها لأزمة صحية على الهواء

المصدر: البيان

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علقت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، على تحسن وضعها الصحي عقب ما تعرضت له من أزمة صحية على الهواء خلال تقديم برنامجها على شاشة قناة المحور.

وطمأنت الإعلامية بسمة وهبة، جمهورها ومتابعيها على منصات التواصل الاجتماعي على حالتها الصحية بأول تعليق لها بعد تحسن وضعها الصحي عقب ما تعرضت له من أزمة صحية خلال فاصل إعلاني أثناء تقديم برنامجها "90 دقيقة"، وكتبت بسمة على حسابها في إنستغرام: "الحمد لله.. أزمة وعدِّت، ربنا بيبتلينا، ومن رحمته بينجِّينا".

في وقت سابق، يُذكر أن بسمة تعرضت لوعكة صحية مفاجئة خلال الفاصل الإعلاني لبرنامجها 90 دقيقة المذاع على قناة المحور.

وكشف المسؤول عن صفحة بسمة عن نقلها في حينها إلى العناية المركزة، مطالبًا محبي ومتابعي الإعلامية بالدعاء لها بالشفاء العاجل.