«ذا ماتريكس النهضة» في صالات السينما 23 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

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تستقبل صالات السينما في المنطقة 23 ديسمبر المقبل، فيلم «ذا ماتريكس النهضة»، للمخرجة لانا واتشوسكي، والذي ينتظره الجمهور منذ فترة طويلة، خصوصاً أنه يشكّل الفصل التالي من السلسلة الفريدة، التي أعادت تعريف هذا النوع من الأعمال السينمائية. ويجمع الفيلم الجديد، النجمين الأساسيين للسلسلة، وهما كيانو ريفز وكاري-آن موس، في دوريهما الأيقونيين الشهيرين «نيو» و«ترينيتي».

وتولّت لانا واتشوسكي، مهمّة إخراج الفيلم الجديد، معتمدة على سيناريو من واتشوسكي ودايفيد ميتشل وألكسندر هيمون، وذلك بالارتكاز على شخصيات من ابتكار الأختين واتشوسكي! وقام بإنتاج الفيلم جايمس مكتيغ، لانا واتشوسكي وغرانت هيل. أما الإنتاج التنفيذي، فكان من نصيب غاريت غرانت، تيري نيذام، مايكل سالفن، كارن واتشوسكي، جيسي إيهرمان وبروس بيرمان. وضم فريق عمل واتشوسكي الإبداعي خلف الكواليس، مجموعة من الأسماء المتعاوِنة في سلسلة Sense8، ومن بينهم مديرَي التصوير، دانييل ماساتشيزي وجون تول، ومصمِّمَي الإنتاج هوغ بايتاب وبيتر والبول، والمحرّر جوزيف جت سالي، ومصمِّمة الأزياء ليندسي بوغ، ومشرف المؤثّرات البصرية دان غلاس، والمؤلّفَين الموسيقيَين جوني كليمك وتوم تايكوير.