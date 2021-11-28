القضاء المصري يصدر حكمه في دعوى منع محمد رمضان من التمثيل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، بعدم قبول دعوى إلزام الفنان أشرف ذكي، بصفته نقيب المهن التمثيلية، بشطب الفنان محمد رمضان من جداول النقابة ومنعه من مزاولة المهنة.

وبحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، قالت الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، وحملت رقم 29369 لسنة 74 قضائية، إن نقابة المهن التمثيلية تمثل دائماً القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي نشأ عليها المصريون، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور فئة من الممثلين على رأسهم محمد رمضان، تؤدي أدوار تحرض فيها على العنف، وهو ما ظهر واضحا في تقليد بعض من هؤلاء الشباب للمثل المذكور في طريقة أعمال العنف وحمل السلاح التي يقوم بها في أعماله، لكن المحكمة قضت بعدم قبول تلك الدعوى.

وجاء في الدعوى المقامة من محامي ضد نقيب الممثلين أشرف زكي والممثل محمد رمضان: "انتشرت مقاطع فيديو لبعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقلدونه، فأعمال محمد رمضان الفنية، افتقدت لأبسط المعايير المهنية والفنية لتقديمها مثالا مشوها وسيئا للشباب المصري".

وأضافت الدعوى: "وتمثل أعماله انحدارا فنيا وأخلاقيا، وهو ما يمثل انحدار الفن المصري، الذي طالما وقف سندا للدولة المصرية مدافعا عن مبادئها، أما ما يقدمه البعض من أعمال فنية، فإنها ترسخ لخلق جيل مشوه أخلاقيا".

وطالبت الدعوى، بإصدار حكم مستعجل بشطب محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيا، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولته.

ولكن القضاء المصري رفض قبول هذه الدعوى، مما يتيح له الاستمرار بالتمثيل في الأعمال الفنية.

وتتوالى الهجمات على رمضان من قبل الجهات الفنية، حيث كان نقيب الموسيقيين في مصر، هاني شاكر، قد أعلن قبل أيام، إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق وحظر حفلاته في البلاد.