شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها رسالة مؤثرة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه الفنان وائل عبد العزيز رسالة مؤثرة لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز،بعد بكائها خلال ظهورها الأول مع الإعلامية مني الشاذلي في برومو برنامج معكم، عقب أزمتها الصحية الأخيرة.

ونشر وائل صورة لياسمين خلال بكائها بالحلقة، عبر حسابه في فيسبوك، مصحوبة بتعليق: "بحبك ودموعك غالية عليا قوي.. معلش اختبار من ربنا" حسب "الموجز".

بكت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بشدة أثناء حديثها عن أزمتها الصحية بالفترة الماضية، خلال برومو حلقتها في برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلى، في أول ظهور إعلامي لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

ونشرت منى الشاذلى،على إنستغرام، برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز، والمقرر عرضها قريبا عبر شاشة cbc.

وقالت الشاذلى خلال البرومو: "ياسمين عبدالعزيز هتتكلم عن محنة كبيرة، في رحلة طويلة من الألم والوجع بين الحياة والموت".