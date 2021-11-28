آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية بسمة وهبة

المصدر: البيان

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كشفت مصادر تطورات الحالة الصحية للإعلامية المصرية بسمة وهبة، وذلك بعد دخولها المستشفى مؤخرًا، إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة على الهواء مباشرة.

ونقلت صحيفة الوطن عن المصادر قولها ، إنّ الحالة الصحية للإعلامية بسمة وهبة، تشهد استقرارًا كبيرًا، حيث ما زالت محجوزة بالعناية المركزة، تحت الملاحظة الفورية للفريق الطبي المُعالج.

ونفى المصدر، في ضوء الحالة الصحية للإعلامية بسمة وهبة، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن خضوعها لعملية قسطرة في القلب، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، حيث إن هناك اشتباها في إصابتها بذبحة صدرية.

وأكد أنّ الإعلامية بسمة وهبة، في انتظار التقرير الطبي النهائي خلال الساعات المُقبلة، ومن المُفترض خروجها من المستشفى خلال يومين تقريبًا، حال استقرار الحالة الصحية، واستكمال العلاج في المنزل.