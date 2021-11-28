ياسمين عبدالعزيز في أول ظهور بعد التعافي: جَهزوا لي القبر وشفت معدتي برة جسمي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

صرحت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في أول ظهور لها بعد بعد أزمتها الصحية الأخيرة بأنها كانت تموت لدرجة أن أقاربها جهزوا لها التربة (القبر).

ونشرت صفحة برنامج «معكم منى الشاذلي» للإعلامية منى الشاذلي، المذاع على شاشة قناة «cbc»، برومو حلقة جديدة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد أزمتها الصحية الأخيرة، معلنة عن إذاعة الحلقة قريبا.

وقالت الإعلامية منى الشاذلي: «ياسمين عبدالعزيز هتتكلم عن محنة كبيرة، فى رحلة طويلة من الألم والوجع بين الحياة والموت».

وصرحت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، «كنت بموت وجاتلي رسالة (التربي بيجهز التربة)، وقلت لأخويا الكبير خلي بالك من ولادي، مش قادرة أصدق أني قاعدة في برنامج وباتكلم عن الموضوع ده، 3 حاجات مبتشتريش بالفلوس: الصحة والاحترام وحب الناس».

وتابعت: «شفت معدتي برة جسمي.. وقلت لأخويا الكبير: خلي بالك من ولادي، أحمد العوضي حط رأسه على رأسي وكان بيعيط».

وعادت ياسمين عبدالعزيز إلى مصر، مساء الخميس 23 سبتمبر، قادمة من سويسرا، وذلك بعد اطمئنانها على حالتها الصحية، حيث إنها من المقرر أن تقضي فترة نقاهة خلال الأيام المقبلة، وبعدها تعود لممارسة نشاطها الفني من جديد.

وكشف الفنان أحمد العوضي عن تطورات الحالة الصحية لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدا أنها تعافت بشكل نهائي من الأزمة الصحية التي ألمت بها، حيث شكر الجمهور وكل من دعمهما في هذه المحنة، بحسب وصفه.

ولم تمر ساعات على وصول ياسمين عبدالعزيز، لمصر حتى سارعت بنشر صورة لباب غرفتها بالمستشفى في سويسرا، لتعلن توديعها لهذه الفترة الصعبة من حياتها، خاصة أنها وضعت علامة «مع السلامة» على الصورة.

وبدأت أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية منتصف يوليو الماضي، عندما أعلن الفنان أحمد العوضي خضوعها لعملية جراحية، ودعا جمهورها للدعاء لها.

من ناحية أخرى، كان أحمد العوضي قد أعلن اعتزامه اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسبب في الأزمة الصحية الأخيرة لزوجته ياسمين عبد العزيز، وأوضح عبر حسابه على "فيس بوك" أنه سوف يكشف لاحقًا عن تفاصيل الأزمة.

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز كشفت لأول مرة تطورات حالتها الصحية، وتحدثت عن محنتها الأخيرة في منشور لها عبر صفحتها على "فيس بوك".

وطمأنت ياسمين عبد العزيز الجمهور على حالتها الصحية، وكتبت قائلة: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدًّا، الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت.. الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا".



