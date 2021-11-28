«دبي للإعلام» «وعجمان الإعلامية» تنتجان مسلسل «سنوات الجريش»

المصدر: عجمان - وام

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شهد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة بعجمان، مراسم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون واتفاقية إنتاج مشترك لمسلسل تلفزيوني بعنوان «سنوات الجريش» بطولة الفنانة حياة الفهد وسيتم عرضه في شهر رمضان المقبل، بالتعاون بين مؤسسة دبي للإعلام ومدينة عجمان الإعلامية الحرة، وذلك بهدف ترجمة رغبة الجانبين في دعم وتحفيز إنتاج نوعية جديدة من أعمال الدراما التلفزيونية التاريخية تسهم في انتشار الإنتاج الخليجي الإماراتي المشترك وتوزيع ما يتم إنتاجه على القنوات الفضائية محلياً وخليجياً وعربياً. وقع عقد المذكرة والاتفاقية عن مؤسسة دبي للإعلام أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في المؤسسة، ومن جانب مدينة عجمان الإعلامية الحرة محمود خليل الهاشمي المدير التنفيذي للمدينة، بحضور مدير شركة فور برودكشنز بحسبانها الشركة المنفذة للمسلسل التلفزيوني في الاتفاقية، وعدد من المسؤولين وذلك بفندق عجمان سراي. وحرص الطرفان بموجب المذكرة والاتفاقية على التعاون المشترك وتعزيزه وتطويره وبشكل فعال لتوحيد الجهود والأنشطة ذات الاهتمام المشترك وفق إطار مؤسسي وبما يتواءم والخطط الاستراتيجية لكلا الطرفين والاستفادة من الإمكانات المتوافرة والمتمثلة بالكوادر البشرية والأجهزة الفنية والتقنية والخبرات العلمية والعملية التراكمية لدى كل منهما.

جهود ودراسة

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي عقب مراسم التوقيع، إن مذكرة التفاهم واتفاقية الإنتاج المشترك جاءت بعد جهود ودراسة مستفيضة بين الأطراف جميعها من أجل تقديم أعمال درامية ذات مستوى عالٍ تحترم عقل المشاهد وذلك من خلال اختيار نصوص تنطبق عليها المعايير الفنية التي يطالب بها المشاهد وخصوصاً في شهر رمضان الذي يشهد أكبر منافسة في استقطاب المسلسلات الجيدة بين مختلف الفضائيات العربية.

وأكد أن مسلسل «سنوات الجريش» سينال رضا المشاهدين وخاصة أنه مسلسل تاريخي تم اختياره بعناية بعيداً عن قصص الحب والرومانسية.. منوهاً إلى أن المسلسلات التاريخية غابت في السنوات الأخيرة عن الشاشات وسيتم عرضه على قنوات مؤسسة دبي للإعلام والمحطات أخرى في دول خليجية وعربية.

وأوضح أن مدينة عجمان الإعلامية الحرة بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وبمشاركة شركة فور برودكشنز على استعداد لإنتاج مسلسلات أخرى مستقبلاً مشيراً إلى أن مسلسل «سنوات الجريش» يعد الخطوة الأولى. وقال: «سنعمل على إعادة إمارة عجمان لتصدر الإنتاج الدرامي مثلما كانت في الثمانينيات من القرن العشرين محطة لإنتاج المسلسلات وملتقى الفنانين العرب».

تاريخ مشرف

من جانبه، أعرب أحمد سعيد المنصوري عن سعادته واعتزازه بالتعاون مع مدينة عجمان الإعلامية الحرة والوصول إلى اتفاق مشترك لإنتاج أعمال تلفزيونية. وقال إن هذا التفاهم والتعاون جاء تتويجاً لدعم ورؤية القيادة الحكيمة من أجل نشر ثقافة إعلامية وأن تكون مخرجات هذه الاتفاقية بوابة لأعمال درامية جديدة مشتركة ذات محتوى متميز صالح للعرض على شاشات التلفزيون والمنصات الرقمية.

وأكد أن مؤسسة دبي للإعلام ومدينة عجمان الإعلامية الحرة لهما تاريخ مشرف في صناعة المحتوى التلفزيوني ما يعطي مؤشراً إلى استكمال المسيرة وريادة العمل الدرامي والإعلامي في دولة الإمارات. وقال، إنه يتطلع إلى شراكة طويلة بين الجانبين لكل ما يخدم الطرفين.. موضحاً أن هذه الخطوة تعد أول إنتاج مشترك وستعقبها حركة إنتاج أعمال أخرى بالمستقبل.