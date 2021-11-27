حقيقة وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي

المصدر: البيان

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نفت مصادر مقربة من الإعلامي المصري وائل الإبراشي، شائعة وفاته التي انتشرت اليوم على منصات التواصل الاجتماعي، وأكدت المصادر أن الحالة الصحية للإعلامي المصري تحسنت بشكل كبير، لافته إلى أن المقربين منه يحفزونه طوال الوقت للظهور مرة أخرى.

وكانت شائعات انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، تشير إلى وفاة الإبراشي، دون نسب المعلومات إلى مصادر موثوقة، وفقا لليوم السابع.

يذكر أن حالة الإعلامي وائل الإبراشي شهدت تطورات إيجابية خلال الفترة الماضية، بعد معاناة طويلة مع مضاعفات فيروس كورونا، ووفقاً لما ذكره الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، في مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية – خلال شهر سبتمبر الماضي – أكد أن حالة الإعلامي وائل الإبراشي باتت تشهد تحسنًا كبيرًا، وذلك بعدما كشفت تحاليل كورونا التي يجريها بشكل دوري تطورات إيجابية بالمقارنة مع حالته في بداية إصابته بالفيروس نهاية العام الماضي.

وأكد الدكتور حسام حسنى أن رئتيه تعافتا بشكل كبير، وعادت أنسجتهما لقوتها مرة أخرى، متوقعًا أن يعود الإعلامي الكبير إلى عمله مرة أخرى لاستئناف تقديم برنامجه على شاشة التلفزيون المصري.

وأصيب الإبراشي نهاية العام الماضي بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وأبعدته عن الشاشة، ثم عاد الإبراشي لاستكمال علاجه في المنزل في شهر مارس الماضي بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج، ومن وقتها وهو يواصل علاجه.