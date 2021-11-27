الفنان رشوان توفيق يكشف تفاصيل أكبر مأساة في حياته

المصدر: البيان

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يحل الفنان المصري الكبير رشوان توفيق وعائلته في حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على قناة الحياة مع د.عمرو الليثي.

وتتناول الحلقة كشف أسرار وكواليس خاصة عن النجم القدير والحب في حياته وزواجه، كما يتحدث عن وفاة والده ومدى تعلقه به وحبه الشديد له والرؤية التي رآها قبل وفاته.

كما تتناول الحلقة علاقته بعائلته وبناته وأحفاده، ويكشف عن أحزانه وأكبر مأساة في حياته مع ابنته الصغرى بعد أن رفعت ضده قضية في المحاكم ومدى حزنه وتأثره وبكاؤه أثناء الحلقة.

وقال رشوان توفيق: عشت حياتي كلها علشانهم وكنت أسلم كل ما أتحصل عليه من أموال لزوجتي الراحلة وهي اللي كانت تمنحني المصروف، وشالتني في حياتها وبعد مماتها، ولا أملك باسمي سوى الموبايل وتليفون البيت الأرضي، وقدمت لأبنائي كل شيء".

وتابع الفنان الكبير رشوان توفيق، "بعد وفاة ابني توفيق توليت رعاية ابنته الوحيدة، ولم أكن أحتفظ بشيء لنفسي وعشت لأولادي، لكن بعد وفاة زوجتي الحاجة، ومؤخراً فوجئت بقضايا رفعها زوج ابنتي وحفيدي عليا، بعد التأثير على بنتي بسبب خلافات مادية، ومحاولة للسيطرة على ما أملك رغم أني لم أحرمهم من شيء طوال حياتي فترة عملي، لتكون هذه أكبر مأساة أعيشها في حياتي على الإطلاق"

وأشار الفنان الكبير بحزن قائلاً، "بيحاولوا يهدوا بيت الحب اللي بنيته طول عمري، رغم كل هذا أنا مشفق على ابنتي آية لأنها بسيطة وطيبة وربما تم التأثير عليها ودفعها لرفع قضايا عليّ، وأدعو لها بالصحة والهداية".

واختتم الفنان رشوان توفيق "ما يحدث لي حالياً يذكرني بقصة عطيل لشكسبير والأمين ياجو التي جسدتها على المسرح، وقصة الملك لير، وما يحدث للناس بسبب الثقة المطلقة في أشخاص لا يصونونها".