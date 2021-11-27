صورة نادرة تجمع الفنان حسن يوسف مع شمس البارودي ونجلهما

المصدر: البيان

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نشر عمر حسن يوسف، نجل الفنان المصري حسن يوسف صورة نادرة لوالده ووالدته الفنانة شمس البارودي على "فيسبوك"، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

ظهر الفنان القدير حسن يوسف بصحبة زوجته الفنانة الكبيرة المعتزلة شمس البارودي، ونجله "عمر" وهو بمرحلة الطفولة، وذلك من خلال صورة نادرة جمعتهم.

يذكر أن آخر أعمال عمر حسن يوسف مسلسل "المماليك" الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة، وهو عمل اجتماعي تشويقي.

وكان الفنان حسن يوسف، قد نفى مؤخرا ما نشره حساب مزيف يحمل اسمه على "تويتر"، من أنه اعتزل التمثيل مثل زوجته الفنانة الكبيرة المعتزلة شمس البارودي.