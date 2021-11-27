الموت يفجع الفنان محمد هنيدي

المصدر: البيان

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أعلن النجم محمد هنيدي، عن وفاة حماه سري الأسعد.

وقال الفنان المصري عبر حسابه بتويتر: "البقاء لله، فقدت اليوم صديق ووالد، والد زوجتي سري الأسعد... ربنا يرحمه يارب".

وفى سياق آخر، يصور النجم محمد هنيدي فيلمه الجديد "الجواهرجي" ، مع النجمة منى زكي وهو الفيلم الذى يجمعهما بعد ما يقرب من 23 سنة منذ فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية". وفقا لليوم السابع.

فيلم "الجواهرجي" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، يقوم ببطولته النجوم محمد هنيدي ومنى زكي ولبلبة، كما وقع الاختيار على الفنان أحمد السعدني ليكون أمام هنيدي ويجسد دورا مهما ومحوريا خلال أحداث الفيلم وتليه الفنانة ريم مصطفى، ثم الفنان آسر ياسين، والفنانون أحمد حلاوة، وعارفة عبدالرسول، وتارا عماد، ويخرجه إسلام خيري، ومن تأليف عمر طاهر.